Procurorii cer instantei mandat european de arestare in cazul Ghita

Cu Sebastian Ghita inca de negasit – chiar daca apare, periodic, in inregistrari video si audio difuzate de postul TV pe care l-a infiintat si in care face diverse dezvaluri -procurorii au mai facut un pas in ceea ce il priveste pe fostul ales al neamului.

Reprezentantii DNA au remis Inaltei Curti o sesizare a reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, prin care se cere emiterea unui mandat european de arestare si a cererii de urmarire internationala pe numele lui Sebastian Ghita.

La o zi de cand se au avut castig de cauza in fata instantei, cand au cerut inlocuirea controlului judiciar sub care era cercetat Ghita, obtinand emiterea unui mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile, pas ce a generat darea in urmarire nationala a fostului deputat, aflam ca procurorii anticoruptie ploiesteni revin cu o cerere la Instanta Suprema, privindu-l pe acelasi Sebastian Ghita. ”Potrivit sesizarii transmise de organul de politie, care executa mandatul de arestare preventiva emis la data de 05 ianuarie 2017 de Inalta Curte de Casatie si Justitie, inculpatul nu a fost depistat pana in acest moment”, se mentioneaza in comunicatul DNA.

Totodata, reprezentantii Directiei explica de ce anume se cer ambele variante – si anume mandatul european de arestare ar fi aplicabil in statele membre ale Uniunii Europene, in timp ce o cerere de urmarire internationala ar fi necesara in situatia in care s-ar aplica in tarile care nu fac parte din UE.

E important de precizat faptul ca decizia de joi a Inaltei Curti nu e definitiva, insa e executorie, ceea ce inseamna ca daca oamenii legii ar da de urma fostului deputat, l-ar putea aresta, in dosarul in care este trimis in judecata pentru acuzatii de coruptie.