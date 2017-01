Procurorii cer inchisoare in cazul lui Ludovic Orban

Judecarea dosarului in care fostul lider al PNL -si, pana la un moment dat, candidat al formatiunii la alegerile locale din iunie anul trecut, e acuzat de coruptie – se apropie de final.

Iar luni s-a aflat ca procurorii DNA au cerut, in instanta, o pedeapsa cu executarea in cazul lui Ludovic Orban, din cate anunta Antena 3. Este vorba despre cauza in care fostul prim-vicepresedinte al liberalilor, de pe vremea cand formatiunea era condusa de Gorghiu si Blaga, a fost deferit justitiei, in mai anul trecut, fiind acuzat de folosirea influentei in vederea obtinerii unor foloase necuvenite. “As prefera sa nu ma pronunt, eu am expus foarte limpede situatia si anume faptul ca nu am savarsit infractiunea de care sunt acuzat (…) si ca (…) nu am avut niciun moment intentia sa beneficiez de o finantare ilegala si de altfel nu am luat niciun fel de ban. (…) Cererea mea a fost interpretata de dansul (de Urdareanu-n.r) ca o cerere financiara. (…) Nu exista niciun motiv ca sa fiu considerat vinovat”, si-a sustinut Ludovic Orban cauza, la plecarea de la Curtea Suprema. Ramane de vazut ce vor decide magistratii in cazul sau, fiind de mentionat ca instanta a ramas in pronuntare.

Dupa ce a intrat in vizorul procurorilor, Ludovic Orban si-a retras intentia de a candida la Primaria Generala si si-a dat demisia din functiile de conducere din partid.