Primele reactii de la Bucuresti dupa victoria lui Macron

Nu a trecut multa vreme de la aflarea primelor rezultate ale turului secund al prezidentialelor din Franta, scrutin urmarit cu mare atentie la nivelul intregii Uniuni Europene, ca mai multi lideri de la Bucuresti au reactionat.

Printre primii politicieni autohtoni care au reactionat fata de alegerea lui Emmanuel Macron in fruntea statului francez au fost presedintele Iohannis si premierul Grindeanu.

In timp ce liderul de la Cotroceni a transmis un scurt mesaj, in franceza, via Twitter, care suna astfel: “Felicitari Emmanuel Macron pentru victoria importanta pentru Franta si Europa! Traiasca parteneriatul strategic intre Romania si Franta!”, prim-ministrul Sorin Grindeanu a postat pe Facebook, seara trecuta, urmatoarele aspecte: “Felicitari lui Emmanuel Macron pentru victoria istorica la alegerile prezidentiale din Franta! Astazi, cetatenii francezi descurajeaza anti-europenismul si extremismul. Aceasta victorie este o veste buna pentru Europa si pentru Romania!”.

Un mesaj scurt, dar cuprinzator a postat, pe contul sau de pe o retea de socializare, si Liviu Dragnea. “Felicitari lui Emmanuel Macron! Vive la France!”, a notat al treilea om in stat, duminica seara tarziu.

O urare similara a fost adresata noului lider de la Paris si din directia fostului premier Ciolos. “Felicitari, Emmanuel Macron! Si mult succes in intentia de a primeni politica franceza. Victoria aceasta e un bun exemplu ca franchetea si onestitatea in exprimare si gandire sunt alternativa la extremism si populism, chiar daca neincrederea in societate ramane inca mare. Toti cei care sustinem proiectul european am primit, aseara, o veste buna”, a transmis Dacian Ciolos, luni dimineata, pe Facebook.

Va amintim ca Emmanuel Macron a obtinut circa 66% din voturi, in timp ce contracandidata sa, Marine Le Pen, aproximativ 34% din optiunile electorale ale francezilor care au mers, deunazi, la urne.

