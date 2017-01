Primarul l-a demis pe seful de la Spitalul Colentina

Dupa ce a cerut demiterea conducerii RATB, dupa ce s-a declarat nemultumita de felul in care au inteles acestia sa actioneze in perioada Codului Portocaliu de viscol, de zilele trecute, de aceasta data primarul Capitalei a mai facut o schimbare, de aceasta data la varful unui spital cunoscut din Bucuresti.

Mai exact, a managerului unitatii medicale aflate pe raza sectorului 2 a Bucurestilor ai carei pacienti ar fi stat aproape o jumatate de zi in frig, din cate a anuntat edilul bucurestean. “Azi (luni -n.r) dimineata am semnat dispozitia pentru demiterea managerului Spitalului Colentina – pentru motive intemeiate, de nerespectare a contractului de management – si anume asigurarea conditiilor decente, normale pentru toti pacientii”, a explicat Gabriela Firea, luni dimineata, in cadrul sedintei Comandamentului de iarna.

Pe fondul acestei masuri, primarul a avertizat ca aceeasi soarta o vor avea si alti manageri de spitale, in cazul in care “nu-si respecta contractul si nu-si asuma responsabilitati”. “Maine, daca un alt manager de institutie (…) se dovedeste ca nu-si respecta obligatiile fata de cetateni, pleaca acasa cum a plecat si directorul RATB, (…) care si-a asumat un plan de masuri, a plecat in concediu (…) a lasat situatia de la RATB dezastruoasa”, a subliniat Firea, care a subliniat ca vremea va continua sa fie dificila in Bucuresti, in urmatoarele zile.

sursa foto: Facebook