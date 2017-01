Primarul Firea a anuntat primele masuri luate inainte sa apara viscolul in Capitala

Atentionarile meteorologilor, pe care bucurestenii le-au luat in serios, de vreme ce Capitala se va afla, din cate au anuntat specialistii, timp de ore bune, sub o avertizare COD PORTOCALIU de viscol a facut ca edilul Firea sa mearga sa vada cu ochii sai cum anume se desfasoara pregatirile pentru lupta cu furia naturii.

Avand in vedere ca se anunta mai multe ore grele, indeosebi pentru cei care suporta cu greu frigul si ninsoarea, primarul Bucurestilor a verificat cat de pregatite sunt utilajele de deszapezire ce vor fi foliste in secotarele 1 si 5. “Vrem sa ne asiguram ca in Capitala deszapezirea se va realiza exemplar, ca nu vom si luati prin surprindere (…), ci dimpotriva”, a subliniat Firea, ianinte de preciza ca inca din noaptea urmatoare vor actiona pe strazi nu mai putin de 500 de utilaje de interventie. Totodata, primarul a asigurat faptul ca institutia are la dispozitie nu mai putin de 20 de mii de tone de material derapant.

Mai mult decat atat, pana sa apara ninsorile si apoi gerul, reprezentantii departamentului de Asistenta Sociala au iesit pe teren pentru a prelua oamenii fara adapost si a le gasi cazare temporara, cel putin pana trece actualul val de ninsori si viscol.

Nu in ultimul rand, dupa experienta constatata la precedenta ninsoare care s-a abatut asupra Capitalei, Firea s-a asigurat ca se vor limita problemele cu alimentarea cu energie electrica. Drept urmare, Enel a delegat cate o persoana pentru fiecare sector din cele 6 ale Capitalei, astfel ca daca vor aparea incidente de genul penelor de curent, sa se poata “interveni automat”, din cate a subliniat primarul.

sursa foto: Facebook/Gabriela Firea