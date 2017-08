Prima reactie de la Guvern, dupa perchezitiile de luni

La cateva ore dupa ce reprezentantii DNA transmiteau, practic, o confirmare a celor aflate pe surse inca de seara trecuta, si anume a informatiilor pe marginea verificarilor facute de procurori in incinta sediului Executivului, a fost dat publicitatii si un punct de vedere dinspre Palatul Victoria.

Este vorba, asadar, despre o reactie dinspre Ministerul pentru Relatia cu Parlamentului, institutie ce are sediul chiar la Palatul Victoria, unde s-au facut perchezitii in cursul zilei precedente. Reprezentantii ministerului condus la momentul de fata de catre Viorel Ilie au dezvaluit – intr-un comunicat- si ce anume au cautat sa afle anchetatorii, dar si ca s-au facut deja audieri in acest caz.

Redam in cele ce urmeaza, integral, precizarile din directia Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul:

“In cursul zilei de luni , 31 iulie, mai multi procurori si ofiteri de politie judiciara din cadrul DNA Bucuresti au efectuat perchezitii, in baza unui mandat de perchezitie domiciliara emis de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Penala, in patru birouri din cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, care are sediu principal in Palatul Victoria.

Perchezitia s-a desfasurat intre orele 15.00 si 19.00 si a vizat concursurile pentru ocuparea functiilor de consilier 1 si consilier 2, organizate de catre minister in aceeasi zi.

Au fost audiate persoane de la cabinetul ministrului si din minister – respectiv Comisia de concurs, au fost facute fotografii si filmari pe toata perioada perchezitiilor.

Dorim ca ancheta sa se desfasoare cat mai repede si sa aflam adevarul, astfel incat sa stim daca au fost comise fapte in afara legii.

Ne exprimam pe aceasta cale increderea in corectitudinea actiunilor intreprinse de catre autoritatile statului, precum si in competenta si corectitudinea justitiei din Romania.

Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul”

Cititi si: DNA, despre perchezitiile de luni, de la sediul Guvernului