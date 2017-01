Prima reactie a lui Dragnea, dupa discursul lui Iohannis de la investirea Guvernului

Alegand calea diplomatiei, Dragnea si-a propus – in prima faza, cel putin- sa nu ii dea o replica sefului statului, desi acesta din urma i s-a adresat direct, in discursul de la Cotroceni, de dupa depunerea juramantului noii echipe guvernamentale, in frunte cu Sorin Grindeanu, la care seful PSD a asistat, din postura de presedinte al Camerei Deputatilor.

Discurs in care nu au fost putini cei care au numarat suficiente ironii, la care seful PSD ar fi avut din plin ocazia sa reactioneze. Chiar si asa, Dragnea a ales sa nu faca uz de aceasta varianta. De altfel, liderul social-democrat a declarat, inca de seara trecuta, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, ca mizeaza pe faptul ca lumea asteapta altceva decat certuri pe la TV, drept urmare ca promoveaza dialogul si nu conflictul politic. “In ceea ce priveste atitudinea presedintelui, eu nu pot sa fac mai mult decat am facut si o sa fac. Nu mi-a fost foarte usor in seara asta sa nu reactionez. Nu am reactionat si nu o sa o fac, pentru ca oamenii nu ne-au votat ca sa mergem la televizor si sa ne certam. Asteapta sa facem lucruri bune pentru ei, sa aiba o viata mai buna. Eu de la asta nu o sa ma mai abat, indiferent de provocari”, si-a sustinut Dragnea punctul de vedere.

“Va rog eu frumos, invatati-i si pe ei”

“Domnule presedinte Dragnea, aflaram de la televizor ca sunteti singurul care cunoaste programul de guvernare din scoarta in scoarta. Va rog eu frumos, invatati-i si pe ei!”, i-a transmis Iohannis lui Dragnea, din Sala Unirii a Palatului Cotroceni, utilizand o forma verbala specifica zonei Teleormanului, dupa ce in prima faza, adresandu-se si ministrilor si noului premier, declara ca asteapta unele explicatii in privinta celor mentionate in programul de guvernare. “Aveti o misiune grea, aveti de indeplinit promisiuni complicate. Trebuie sa livrati ceea ce a fost promis in campania electorala. (…) Campania electorala nu este doar un circ mediatic, cu toate ca si asta este, ci in campania electorala s-au facut promisiuni. De asta ati fost votati, si ma adresez aici celor care sunt parlamentari si sefi in Parlament, si asta trebuie sa livreze Guvernul. Sper ca, intr-o zi, sa-mi explicati cum veti face, in asa fel incat sa va incadrati intr-un deficit bugetar de 3%, sa cresteti salariile, sa scadeti impozitul, TVA-ul si multe alte lucruri. Eu imi doresc sa faceti aceste chestiuni”, a subliniat presedintele.