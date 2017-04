Prezidentiale Franta. Emmanuel Macron si Marine Le Pen, in turul 2

Dupa alegerile desfasurate deunazi, s-a restrans lista aspirantilor pentru prima functie in statul francez, in sensul in care din 11 candidati intrati in prima faza in cursa prezidentiala, doar doi au ramas in lupta, calificandu-se in turul secund, ce se va desfasura pe 7 mai.

Este vorba despre Emmanuel Macron – care a obtinut, din cate arata cele mai recente date prezentate, luni, de presa franceza, 23, 7% din voturi – si Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta care are 21.7% din optiunile votantilor care au mers la urne in primul tur al scrutinului prezidential din 23 aprilie.

De altfel, inca de seara trecuta, cand s-au aflat primele rezultate partiale, Macron a declarat, in fata sustinatorilor sai, ca “poporul francez s-a exprimat”. “Ati decis ca eu sa fiu in fruntea acestui tur de scrutin”, a adaugat candidatul in varsta de 39 de ani, in uralele sustinatorilor sai.

“M-ati adus in turul doi” al prezidentialelor, a transmis si contracandidata lui Macron, Marine Le Pen declarand, totodata, ca “este o onoare pe care o astept cu recunostinta”, sefa Frontului National tinand sa-si exprime “gratidudinea” pentru cei care i-au incredintat votul lor, la scrutinul din ziua precedenta.

Presa franceza scrie ca Macron a fost sunat deja de catre actualul lider de la Paris, Francois Hollande, care l-a felicitat pentru rezultat, dar si ca Francois Fillon si-a indemnat sustinatorii sa il voteze pe cel dintai, in turul secund.

sursa foto: Facebook -Emmanuel Macron/Marine Le Pen