Prezenta la vot la turul doi al prezidentialelor din Franta

La cateva ore de cand sectiile de votare s-au deschis – in Franta, dar si pe teritoriul statelor in care cetatenii francezi isi pot exprima acest drept – s-au aflat si primele date cu privire la prezenta la vot la turul secund al prezidentialelor.

Procentul depasea, la mijlocul zilei, cu putin peste 28, mai exact era de 28, 23%, din cate anunta presa franceza. Comparand aceste cifre cu cele coresponzatoare aceluiasi interval de la primul tur de scrutin, din urma cu doua saptamani, rezulta ca prezenta la vot a fost de proportii similare.

Sectiile de votare vor ramane deschise pana la orele 20, respectiv 21, ora Romaniei, in functie de regiunile tarii in care se desfasoara procesul electoral in care Emmanuel Macron si Marine Le Pen isi disputa statutul de succesor al presedintelui in exercitiu, Francois Hollande. Ambii candidati au votat deja.

sursa foto: captura youtube/TF1