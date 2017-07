Presedintele reintoarce in Parlament o lege importanta

Klaus Iohannis a adresat, luni, o scrisoare celui de-al treilea om in stat, si anume presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, prin care solicita reexaminarea Legii privind aprobarea OUG 96/2016 “pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii”.

Considerand, printre altele, ca “unele dintre interventiile legislative aduse prin legea transmisa la promulgare sunt insa de natura sa creeze probleme in aplicare si sa afecteze calitatea invatamantului, motiv pentru care se impune reanalizarea acestora de catre Parlament”, dar si ca “prevederile art. I pct. 5 completeaza art. 150 din Legea nr. 1/2011, reglementand acordarea unor noi tipuri de diplome, la finalizarea studiilor superioare, specifice pentru o serie de domenii. Astfel, se mentioneaza posibilitatea eliberarii diplomei de arhitect sau a diplomei de medic pentru absolventii programelor corespunzatoare de studii. Consideram ca aceasta perspectiva legislativa cu privire la acordarea diplomelor este neclara sub aspectul ratiunilor ce justifica nevoia de reglementare si, totodata, nu este corelata cu celelalte prevederi ale Legii nr. 1/2011 referitoare la regimul diplomelor. De asemenea, consideram ca aceasta prevedere este si incompleta, intrucat stabileste diplome speciale doar pentru anumite specializari; in acest sens, semnalam ca art. 152 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 prevede doar posibilitatea de a elibera absolventului, la finalizarea unui program de studiu, diploma de licenta, diploma de inginer si diploma de urbanist, dupa caz. In aceeasi idee a neclaritatii prevederilor art. I pct. 5, precizam ca notiunea de „invatamant superior tehnic”, alaturi de cea de „studii universitare”, nu este definita”, presedintele a trimis actul normativ Legislativului, spre reexaminare.

Nu in ultimul rand, din comunicatul facut public din directia Presedintiei, in cursul dupa-amiezii de luni, rezulta si ca “in cuprinsul legii supusa reexaminarii, la art. I pct. 11 se prevede abrogarea pct. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 – respectiv modificarea art. 221 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 – care prevedea ca in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei Nationale colaboreaza cu Consiliul National al Rectorilor sau cu alte structuri asociative ale universitatilor, cu autoritati si asociatii profesionale si stiintifice nationale si internationale reprezentative, federatii sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant superior si cercetare, precum si cu federatii studentesti legal constituite la nivel national. Ca efect al acestei abrogari, federatiile sindicale, federatiile studentesti si asociatiile profesionale vor fi excluse din categoria partenerilor de dialog social in procesul de elaborare, implementare, monitorizare si evaluare a politicilor publice. In opinia noastra, consultarea acestor subiecti este esentiala pentru asigurarea unei bune guvernari a sistemului educational si a calitatii acestuia”.