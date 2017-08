Presedintele Iohannis, discurs bilingv la Sibiu, in deschiderea Intalnirii sasilor transilvaneni

Chiar in timp ce presedintele le vorbea, de la tribuna amplasata in Piata Mare din Sibiu, miilor…

Poza de la 16

Unul dintre romanii care faceau parte dintr-o echipa de militari autohtoni, aflata in misiune in Afganistan a…

Pe fondul perchezitiilor din ziua precedenta, dar si a retinerii, in prima parte a zilei in curs,…

Cele doua formatii romanesti au aflat, vineri, ce adversare vor avea in play-off-ul cupelor europene. In urma…

In contextul in care pe masa Guvernului, in sedinta aflata in lina desfasurare la momentul de fata,…