Presedintele francez vine joi la Bucuresti. Discutii cu Iohannis la Cotroceni si vizita la Muzeul Satului

Peste doar doua zile, liderul de la Palatul Elysee urmeaza sa ajunga pe taram autohton, in cadrul primei sale vizite in Romania de la instalarea in fotoliul prezidential.

Marti, din directia Cotrocenilor au fost facute publice detalii de pe agenda vizitei inaltului oficial francez. Astfel aflam ca Emmanuel Macron urmeaza sa fie primit, in prima faza, de catre Klaus Iohannis, la Cotroceni, undeva in jurul orei 13, cei doi presedinti urmand sa aiba convorbiri – intre patru ochi si oficiale- pret de cateva zeci de minute. Apoi, incepand cu ora 14.30, Iohannis si Macron vor avea o conferinta de presa comuna.

Cateva ore mai tarziu, in cursul dupa-amiezii, Macron urmeaza sa ajunga, alaturi de presedintele roman, la Muzeul Satului, de pe Kiseleff, pentru o vizita programata sa inceapa la ora 17.30.

Seara se va incheia cu o receptie pe care o va oferi seful statului roman, la cotroceni, in onoarea omologului sau francez.