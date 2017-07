Premierul vrea raspunsuri: “Chiar asa, suntem cetateni de mana a doua si mancam orice?”

Una dintre temele avute in vedere inca din debutul sedintei de Guvern de joi a fost “discutia cu dublul standard” in cazul alimentelor.

Premierul a cerut lamuriri ministrului Agriculturii. “Domnu’ Daea, chiar asa, suntem cetateni de mana a doua si mancam orice?”, a intrebat Tudose.

Iar oficialul din fruntea Agriculturii a readus in atentie chestiunile prezentate deunazi in cadrul unei conferinte de presa, in privinta celor 9 produse, din 29 testate in laborator, la care s-au constatat diferente de calitate fata de alte state din UE. Totodata, ministrul a subliniat si de ce anume nu s-au dezvaluit numele producatorilor si al produselor la care s-au constatat diferente, in urma verificarilor. “Nevand o norma juridica cu care sa operam, nu putem sa dam numele comerciantului si producatorului respectiv, pentru ca am putea crea conflicte juridice care ar putea sa coste”, a invocat ministrul Daea.

In secunda urmatoare, premierul i-a cerut ministrului Justitiei sa se incerce gasirea unei solutii legislative in aceasta privinta. “Sau macar un cadru legislativ care sa ne permita sa spunem cetatenilor ce firme ne considera o tara de mana a doua si sa ii tratam si noi ca atare”, a subliniat Mihai Tudose.