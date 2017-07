Premierul Tudose, reactie dupa moartea politistului Sorin Vezeteu

Pe fondul tragediei care a lovit Politia, urmare a uciderii omului legii, in gara Burdujeni, seful Guvernului a lasat sa se inteleaga ca va avea loc o schimbare – si anume ca se are in vedere ca, pentru siguranta lor, politistii sa nu mai patruleze singuri.

“Am vorbit si cu sindicatele si cu doamna ministru (…) gradul de periculozitate a acelei munci de a patrula de unul singur este infiorator. Si nu patruleaza in locuri linistite, ci in cele in care exista potential negativ. Patrulele nu vor mai fi niciodata formate dintr-un singur om. (…) Isi pune viata in pericol absolut gratuit”, a anuntat, sambata, prim-ministrul Tudose.

Precizarile sefului Guvernului vin la doua zile de cand politistul Sorin Vezeteu, in varsta de 38 de ani, tatal a doi copii, a pierit rapus de mai multe zeci de lovituri de cutit aplicate pe peronul garii sucevene unde patrula, fiind in timpul muncii. Agresorul a fost arestat.