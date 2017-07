Premierul Tudose, la Parlament, la sedinta Coalitiei

Pana sa plece in prima sa deplasare externa in calitate de prim-ministru, Mihai Tudose a mers la Parlament, la sedinta Coalitiei, aflata in plina desfasurare la aceasta ora.

Alaturi de Tudose sunt si cativa membri ai Cabinetului sau. Intrevederea, la care participa atat reprezentanti ai PSD, cat si ai ALDE, are loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor.

Sedinta de evaluare are loc la mai putin de doua aptamani de la instalarea la Palatul Victoria a noii echipe guvernamenale. Ramane de vazut ce declaratii se vor face la finele acestei reuniuni de la Parlament.