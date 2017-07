Premierul Tudose, despre achizitia de rachete Patriot: e un angajament ferm

Premierul a confirmat, miercuri, faptul ca a discutat cu ministrul Apararii pe marginea achizitiei de sisteme de racheta Patriot, dupa ce acesta din urma anuntase ca in noiembrie ar urma sa se faca prima transa de plata in aceasta privinta.

“Domnia sa are un plan. Saptamana viitoare il vom aproba, cumva, intr-o structura mai restransa. Da, e un angajament ferm. Am pus 2% in bugetul Ministerului Apararii, dar nu am pus ca sa-i avem acolo, ci sa ne onoram angajamentele pentru partenerii strategici, pentru NATO, de a face achizitii de banii aceia pentru intarirea capacitatii de aparare a Romaniei si, evident, a flancului estic al NATO”, a subliniat Mihai Tudose.