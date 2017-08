Premierul Tudose a semnat in cartea de condoleante, la Ambasada Spaniei

Seful Guvernului a fost prezent, luni dimineata, pret de scurta vreme, la sediul Ambasadei Spaniei din Capitala.

Mihai Tudose a semnat un cartea de condoleante deschisa la sediul dimplomatic, dupa atacurile de zilele trecute, in urma carora au pierit 14 oameni si au fost raniti cateva zeci, printre care si trei romani. De altfel, premierul a adus in discutie, la plecarea de la ambasada, situatia romanului de 33 de ani, singurul compatriot ramas internat dupa atacul din Barcelona. Tanarul are mai multe coaste rupte si un plaman perforat, din cate a precizat prim-ministrul.

“Condamnam cu fermitate astfel de acte de ura si violenta si ne reinnoim angajamentul de a lupta impreuna pentru apararea valorilor democratiei. Romania este pe deplin alaturi de Spania in aceste momente de adanca tristete”, a transmis Mihai Tudose si intr-un mesaj pe Facebook, dupa prezenta la sediul ambasadei spaniole.

sursa foto: Facebook/Mihai Tudose