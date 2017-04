Premierul si ministrul Justitiei ii raspund lui Dragnea

Nici bine nu isi manifestase liderul PSD nemultumirea fata de ceea ce considera a fi o intarziere a parcursului proiectului pe Justitie, punctand ca va cere o audienta ministrului Justitiei, ca atat premierul Grindeanu, cat si Tudorel Toader au venit cu raspunsuri pentru Liviu Dragnea.

Seful Guvernului a fost cat se poate de transant in explicatia oferita pe acest subiect, de la Guvern, la finele intrevederii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. “Ne-am angajat ca vom face un proces transparent, prin care sa consultam toate institutiile si nu numai, ONG-uri (…) Pe site-ul Ministerului Justitiei se afla acel proiect de lege (…) de punere in concordanta a deciziilor CCR cu Codul Penal si de Procedura Penala. Este in proces de dezbatere publica acest poriect. Vom transmite catre Parlament acest proiect- indiferent cine solicita acest lucru- in momentul in care dezbaterea publica este incheiata”, a subliniat premierul.

La randul sau, prezent la aceeasi conferinta de presa, Tudorel Toader a punctat: “daca vrem sa facem o treaba in salturi, care sa completeze pe ici, pe colo, le putem trimite si maine. Daca vrem sa facem o treaba temeinica, (…) trebuie sa facem o evaluare de la primul pana la ultimul articol”.

sursa foto: captura TVR