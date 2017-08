Premierul, mai transant ca oricand la adresa unui ministru: Nu mai am pic de incredere in ceea ce-mi spuneti!

Chiar daca nu e prima oara cand l-a mustrat de fata cu ai sai colegi ministri, in plina sedinta de Guvern, mai exact in debutul acesteia, cand la intrunire are acces si presa, iar imaginile pot fi transmise in direct, la TV sau pe internet, de aceasta data premierul a fost mai transant ca oricand la adresa lui Razvan Cuc.

“Domne’ dati-mi voie sa nu va cred! Nu mai am pic de incredere in ce-mi spuneti pe tema asta”, i-a transmis, sec, prim-ministrul oficialului de la Transporturi, la scurta vreme dupa ce acesta a transmis faptul ca se vor face evaluari ale personalului de la Tarom. “Cu aia trebuia sa incepeti”, i-a replicat Mihai Tudose. “Vom avea si o alta discutie, pe tema asta, personala, probabil si cu domnii manageri de acolo”, a incheiat premierul subiectul.