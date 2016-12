Premierul desemnat anunta ca a primit un sms de la Iohannis/ Tariceanu: ”Este de Cartea Recordurilor”

Daca multi s-ar fi asteptat ca presedintele sa apara personal si sa anunte opinia publica, de la Cotroceni, faptul ca a dat unda verde desemnarii lui Grindeanu ca prim-ministru, acesta din urma a dezvaluit un amanunt nestiut pana vineri dupa-amiaza – si anume ca, de fapt, a primit un sms de la primul om in stat.

S-ar fi intamplat in cursul diminetii, adica pana ca opinia publica sa afle decizia presedintelui de a accepta a doua propunere de premier inaintata de PSD si ALDE, dupa respingerea variantei ca Sevil Shhaideh sa se ocupe de formarea noului Executiv.

Dezvaluirea a fost facuta in cadrul conferintei sustinute de Grindeanu, alaturi de Dragnea si Tariceanu, cu mentiunea ca seful PSD a precizat faptul ca premierul desemnat a crezut ca totul ar fi o gluma facuta de un coleg, de vreme ce nu avea numarul de telefon al sefului statului si, in prima faza nu a putut sti exact cine anume e expeditorul. ”Azi dimineata am primit un sms de la dl presedinte Klaus Iohannis, eu n-aveam numarul dansului. L-am sunat pe dl presedinte Dragnea (…) sa verific daca acela e numarul dlui presedinte. Dupa ce am primit confirmarea, i-am multumit dlui presedintelui pentru increderea acordata (…) era un anunt de succes si semnat. Succes! – Klaus Iohannis”, a lamurit Grindeanu.

”Cred ca asta este de Cartea Recordurilor Guinness – anuntarea desemnarii primului-ministru prin sms”, a adaugat co-presedintele ALDE. ”Nu inteleg de ce radeti. E si asta o procedura”, a remarcat, mai in gluma, mai in serios, si seful PSD.

In alta ordine de idei, acelasi Grindeanu a precizat faptul ca a discutat deja cu premierul in exercitiu, dar si ca, in cazul in care calendarul stabilit pentru investirea Guvernului se va respecta, are in plan sa convoace prima sedinta a Executivului miercurea viitoare, de la ora 21. Adica in seara zilei in care va fi fost investit noul Cabinet.

foto: captura video Antena3