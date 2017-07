Premierul anunta renuntarea la impozitul pe cifra de afaceri

La finele sedintei Coalitiei, seful Guvernului a anuntat, de la Parlament, faptul ca nu impozitul pe cifra de afaceri nu se va mai implementa.

“Nu aplicam impozitul pe cifra de afaceri. Eu m-am grabit un pic si v-am spus de la Bruxelles, v-am spus ca am vazut simularile, v-am spus ca nu se pot implementa (…) azi am prezentat si Coalitiei argumentele care au stat la baza acestei decizii si considerati incheiat acest subiect. (…) Dar in programul de guvernare a fost pus nu ca scop in sine, ci ca mijloc”, a sustinut Tudose.

“Ii loveam si pe cei cinstiti si buni platitori”, a motivat premierul ideea renuntarii la acest impozit.