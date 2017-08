Premierul a laudat activitatea Fiscului din ultima luna: “deci se poate!”

Dupa cum si-a obisnuit deja ministrii, premierul are grija sa transmita inca din prima parte a sedintelor de Guvern ce aspecte il nemultumesc in privinta activitatii unor institutii din subordinea celor din Cabinetul sau, dar si, cand exista, care sunt “premiantii”.

De aceasta data, de exemplu, in sedinta de vineri, felicitarile formulate de catre Mihai Tudose au mers catre ministrul Finantelor, pentru activitatea ANAF-ului din ultima luna. “Este prima data cand si-au indeplinit planul, au facut si depasire de plan, deci se poate!”, a conchis premierul Tudose. “Va multumim (…), speram sa continuam in aceeasi nota si in perioada urmatoare”, a sunat replica lui Ionut Misa.