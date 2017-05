Predoiu s-a retras. Ce a aflat de a ales sa renunte la cursa pentru sefia PNL

Pana la momentul de fata, vor mai candida pentru sefia PNL, la Congresul din 17 iunie, doar Ludovic Orban si Cristian Busoi, de vreme ce Catalin Predoiu a decis sa renunte la idee.

Dupa ce a batut tara-n lung si-n lat, in ultima jumatate de an, pentru a se intalni si a discuta cu reprezentantii unui numar semnificativ de organizatii ale PNL-ului, cu parlamentari si primari, Catalin Predoiu si-a anuntat decizia de anu mai mai candida la alegerile interne.

Fostul candidat al liberalilor la Primaria Capitalei si-a facut si publica decizia, seara trecuta, dupa ce in prima faza a instiintat si conducerea PNL-ului despre pasul in lateral pe care are de gand sa-l faca.

La nivel de motive, Predoiu a detaliat, pe Facebook, faptul ca a inteles ce anume si-ar dori membrii PNL, dar si liderii de organizatii, si ca aceste deziderate nu se prea potrivesc cu proiectul sau pentru conducerea formatiunii. “Am inteles ca simplii membri PNL isi doresc succesul partidului dobandit prin lupta politica cu PSD, isi doresc profesionalism si promovarea valorilor in partid, transparenta si democratie interna, europenism si bunastare pentru romani. Am inteles in acelasi timp ca ceea ce ofer eu pentru functia de Presedinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizatii. Din pacate, multi si-au fixat optiunile prin semnatura in alb, fara ca textul vreunei motiuni sa fie redactat inca. Un om politic trebuie sa fie realist, cu picioarele pe pamant. Politica este arta posibilului intr-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru sefia PNL, acum nu se poate! “, a conchis liberalul.