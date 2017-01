Precizarile Presedintiei, dupa suspendarea lui Coldea: ”L-a chemat la Palatul Cotroceni”

La o zi de cand Florian Coldea, seful operativ, mai precis prim-adjunctul sefului SRI, a fost suspendat din functie (in termeni tehnici pus la dispozitia directorului Serviciului), pe durata unei verificari interne desfasurate in cadrul Serviciului, dupa aparitia celei mai recente inregistrari difuzate de Sebastian Ghita, din directia Palatului Cotroceni a venit o prima reactie.

In sensul in care purtatorul de cuvant al Presedintiei a confirmat, raspunzand unei intrebari din partea presei – la finele unei declaratii in care a facut unele mentiuni despre agenda sefului statului din perioada urmatoare – faptul ca in cursul zilei precedente primul om in stat a avut o discutie cu generalul Coldea. ”Pot sa confirm faptul ca presedintele Romaniei l-a chemat la Palatul Cotroceni pe dl Florian Coldea. A existat o astfel de discutie, nu am informatii in legatura cu continutul acestei discutii”, s-a rezumat sa precizeze Madalina Dobrovolschi.

Au fost, de altfel, singurele informatii concrete oferite pe acest subiect, purtatorul de cuvant alegand sa nu raspunda intrebarii daca a existat si o intalnire sau o discutie cu sefa DNA. Dobrovolschi a ales sa mai spuna ca ”la nivel institutional exista in permanenta un dialog”, dar si ca ”si ca presedintele are toate informatiile”, ”cele mai bune informatii”, in privinta unor ”subiecte sensibile”.

Toate aceste mentiuni au survenit comunicatului facut public seara trecuta din directia SRI-ului, din care se afla faptul ca primadjunctul sefului Serviciului Roman de Informatii a fost pus la dispozitia directorului SRI, pe durata anchetei interne declansate ”in urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la domnul general-locotenent Florian Coldea”, care au facut ca directorul Hellvig sa dispuna ”constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor incalcari ale legii sau ale deontologiei profesionale”. E important de mentionat faptul ca vor fi ”analizate toate circumstantele prezentate public, precum si documentele puse la dispozitie de general-locotenent Florian Coldea”, dar si ca in rastimpul in care Coldea e pus la dispozitia directorului SRI, atributiile sale au fost preluate chiar de catre Eduard Hellvig.

sursa foto – presidency.ro