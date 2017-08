Precizari de la DNA, despre perchezitiile de luni, de la sediul Guvernului

Dupa ce seara trecuta tarziu la nivelul televiziunilor de stiri a vuit informatia – pe surse, ce-i drept -ca la Palatul Victoria se facusera, cu doar cateva ore inainte, mai multe perchezitii, in aceasta dimineata din partea DNA -ului a venit o confirmare a verificarilor de luni.

Chiar daca nu dau publicitatii numele institutiei publice la care se face referire cand se anunta ca, “urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta”, luni in intervalul orar 15.00 – 19.00 “au fost efectuate perchezitii domiciliare in 5 locatii situate in sediul unei institutii publice din Bucuresti”, reprezentantii DNA-ului mentioneaza, intr-un comunicat, faptul ca “perchezitiile au fost efectuate in cadrul unui dosar penal aflat pe rolul Sectiei de combatere a coruptiei, dosar ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie comise in cursul lunii iulie 2017”.

De altfel, reprezentantii institutiei mentioneaza ca au dat publicitatii aceste detalii ca urmare a solicitarilor venite din partea presei, “in contextul aparitiei in spatiul public a unor informatii”. Si anume speculatii cum ca verificarile ar fi vizat Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, care isi desfasoara activitatea chiar in sediul Executivului.