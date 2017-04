Ponta lamureste unde a “disparut” in ultimele zile

Daca tot a aflat de la o televiziune de stiri – si a facut in acest sens dovada postand o fotografie cu un cadru TV -ca ar fi “disparut”, in contextul localizarii fostului deputat Ghita, despre care presa a relatat indelung ca a fost amic cu fostul premier, Victor Ponta a ales sa lamureasca lucrurile, din punctul sau de vedere.

Mai clar fie spus, a trecut la taste si a postat pe contul sau de Facebook un mesaj din care rezulta, printre altele, ca a fost plecat in vacanta de Pasti, dar ca de saptamana viitoare isi reia prerogativele de deputat. “M-am intors acasa dupa cateva zile minunate petrecute cu familia in Vacanta de Paste ( cum probabil au facut multi alti locuitori ai Romaniei, Europei si Planetei) – luni sunt la birou la Parlament. Si am aflat dintr-o sursa jurnalistica serioasa ca “am disparut” – evident alaturi de Ghita . Ups ! Am disparut acasa- asta da stirešŸ˜‚.”, a notat, printre altele, Victor Ponta.

Trebuie spus ca fostul premier nu a dat si alte detalii cu privire la destinatia pe care a ales-o , impreuna cu familia sa, pentru vacanta de Pasti.

Mentiunile fostului sef al Guvernului vin la mai bine de o saptamana de cand Sebastian Ghita a fost localizat in Belgrad, la circa patru luni de cand autoritatile anuntasera ca il cauta pe fostul deputat.