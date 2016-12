Ponta desfiinteaza decizia amanarii: Iohannis joaca “sah” pe spinarea oamenilor

Primul social-democrat care a avut ceva de spus in privinta deciziei presedintelui de a amana pana cel putin saptamana viitoare decizia in privinta desemnarii noului prim-ministru a fost Victor Ponta.

Reactia sa, una in cateva vorbe, dar categorice, aduce in discutie si numele predecesorului lui Klaus Iohannis. Cu care il compara pe actualul lider de la Cotroceni. “Dl Iohannis joaca “sah” ( sau mai corect “septica” vorba lui Crin) pe spinarea oamenilor din aceasta tara! Decizia de azi este cea mai proasta din cele posibile si afecteaza viata fiecarui cetatean roman ( nu a PSD , a lui Dragnea sau Ponta)!”, noteaza Ponta pe Facebook, incheindu-si mesajul cu urmatoarea concluzie: “Asa iresponsabilitate nu am vazut nici la Basescu!”

Comentariul sau a fost iscat de anuntul facut de Klaus Iohannis, la finele zilei a doua de consultari de la Cotroceni, in decursul careia a primit, de altfel, si o alta nominalizare de premier, in persoana pemepistului Eugen Tomac, dupa ce deunazi social-democratii o propuneau pe Sevil Shhaideh. Pe scurt, presedintele a anuntat ca va lua o decizie in privinta premierului abia dupa Craciun (DETALII AICI)

