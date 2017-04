Ponta, sageti la moralitatea si neuronii Ralucai Turcan

Pe fondul amanarii constituirii Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din urma cu opt ani, social-democratul a tras unele concluzii.

Incepand prin a spune, pe fondul retrimiterii la Comisiile Juridice a proiectului privinv constituirea forului in cauza, ca, mai nou crede “mai mult ca oricand ca aceasta Comisie de ancheta parlamentara TREBUIE facuta cat mai repede!”, Ponta isi prezinta argumentele pentru care a ajuns la aceasta concluzie, facand nominalizari.

In primul rand, face referire la seful Parchetului de pe langa Inalta Curte, despre care noteaza, pe Facebook, faptul ca “nu cred ca se vor stabili responsabilitati penale ( cel putin cat timp Procuror General va ramane Augustin Lazar – cel care face eforturi disperate si abuzive de a bloca aflarea adevarului )/ dar Parlamentul poate sa stabileasca responsabilitati politice si sa actioneze in baza atributiilor sale constitutionale si a legitimitatii date de catre votul popular”.

Insa poate cea mai ascutita sageata lansata din tastele folosite de Ponta a vizat-o pe sefa interimara a liberalilor, pe care a comparat-o, intr-o anumita privinta, cu fostul pesedist care a condus Primaria Sectorului 5, in conditiile in care si acesta din urma a facut referire la episodul din seara alegerilor indelung comentat in ultimele zile. “Singura persoana profund imorala in aceasta poveste este tocmai Raluca Turcan ( cea care pare ca detine acelasi numar de neuroni cu Vanghelie) / pentru ca desi in 2009 Doamna Turcan era membra PDL si il sustinea oficial pe Traian Basescu azi este sefa PNL ( ce jenant) – ori PNL a sustinut oficial in 2009 si candidatura lui Mircea Geoana in turul al doilea si ideea ca alegerile au fost fraudate”, a mai scris fostul premier in mesajul sau.