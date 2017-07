Politistul Sorin Vezeteu, decorat postmortem. Klaus Iohannis a semnat decretul

Omagiilor colegilor de breasla, indurerati de sfarsitul cumplit de care a avut parte politistul Vezeteu, li se adauga un demers venit de la Cotroceni.

Sambata, din directia Administratiei Prezidentiale s-a anuntat ca seful statului a semnat decretul prin care i se confera, post-mortem, un Ordin National subinspectorului Sorin Vezeteu – politistul ucis, joi seara, pe peronul unei gari sucevene cu mai multe lovituri de cutit. Presedintia mentioneaza ca decorarea a venit la propunerea ministrului de Interne. “Astfel, in semn de inalta apreciere pentru devotamentul si profesionalismul de care a dat dovada in slujba legii, indeplinindu-si datoria cu pretul sacrificiului suprem, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a conferit post-mortem Ordinul National „Pentru Merit” in grad de Cavaler subinspectorului de politie Vezeteu Dumitru Constantin-Sorin“, se arata in comunicatul remis de catre oficialii de la Cotroceni.

Politistul a fost atacat din senin de un tanar si doborat de mai multe lovituri de cutit aplicate in gat si in alte zone ale corpului. Omul legii nu a putut fi salvat, in ciuda faptului ca medicii ajunsi in gara respectiva au incercat sa-l resusciteze. Sorin Vezeteu avea 38 de ani si doi copii.