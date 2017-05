Parlamentarul Catalin Radulescu, pus sub acuzare

Intrat in vizorul procurorilor, deputatul social-democrat a fost pus sub acuzare de catre reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Din cate anunta televiziunile de stiri, deputatul “mitraliera”, cum a ajuns sa fie cunoscut Radulescu opiniei publice, dupa declaratiile sale facute intr-un interviu acordat unui cotidian central, ar fi cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor.

Ancheta in cazul parlamentarului a fost inceputa dupa ce, in urma cu aproape doua luni, pe fondul protestelor din Piata Victoriei, cel dintai dadea de inteles ca ar fi gata sa iasa in strada cu o arma pe care o are de la Revolutie.