Parchetul General face cercetari in privinta alegerilor din 2009

Daca pana acum se credea ca subiectul alegerilor prezidentiale, readus pe tapet in ultimele zile, va reprezenta obiectul unei anchete parlamentare de care urma sa se ocupe o comisie formata din senatori si deputati, mai nou s-a aflat ca si Parchetul General face cercetari pe aceasta tema.

Cel putin asta rezulta dintr-un scurt comunicat facut public din directia Ministerului Public, din care aflam ca “in cursul zilei de astazi, 24 aprilie 2017, la Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic si conform carora exista suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si/sau persoane, altele decat cele prevazute de lege”, dar si ca aceste cercetari demarate, care sunt in rem, deci nu vizeaza persoane, au invedere suspiciuni de abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor electorale.

Ramane de vazut care va fi soarta anchetei parlamentare, in aceasta situatie, avand in vedere ca in momentul in care Parchetul preia o ancheta, cea parlamentara se suspenda.

