Pana a renuntat la sefia PSD Bistrita

Numita recent in fruntea Ministerului Apelor si al Padurilor, in Guvernul Tudose, Doina Pana a facut o alegere in ceea ce priveste responsabilitatea prevazuta de sefia Organizatiei Municipale PSD Bistrita.

Concret, deputatul – totodata unul dintre vicepresedintii social-democrati – a ales sa demisioneze din fruntea filialei bistritene, postura in care se afla de aproape doi ani, si sa ramana un simplu membru de organizatie.

In sprijinul deciziei, a adus ca argument tocmai prezenta sa in noua echipa de la Palatul Victoria. Mai precis, “noile responsabilitati generate de calitatea mea de membru al Guvernului Romaniei care nu-mi mai permit sa aloc timpul fizic necesar conducerii Organizatiei Municipale PSD Bistrita”, dupa cum a mentionat intr-un comunicat de presa.

Organizatia amintita a decis ca prerogativele de presedinte interimar al PSD Bistrita sa fie preluate de catre Cristian Marius Niculae.

sursa foto: Facebook/Pana Doina