Opris zburat de la STS, urmeaza Pahontu

Presedintele Iohannis s-a debarasat de Marcel Opris! Iata, asadar, ca dezvaluirile din “National”, aparute in articolele semnate Catalin Tache, in privinta sefului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si-au gasit confirmare in cursul acestei seri!

Un anunt in acest sens a venit in urma cu scurta vreme din directia Cotrocenilor, printr-un comunicat din care aflam despre trecerea in rezerva a lui Marcel Opris, generalul aflat din 2005 in fruntea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Va amintim ca tot ziarul nostru scria, recent, ca si zilele generalului Lucian Pahontu in fruntea Serviciului de Protectie si Paza sunt ca si numarate.

Cititi aici:

STS, blindat in cupru!

Pa, Pahontu, Pa!

De ce schimba Iohannis frecventa STS!

Iohannis, patru dintr-o lovitura: SPP, STS, DGIA si SIE!

Pahontu, batut de EBA cu placa