Omul de afaceri Puiu Popoviciu a aflat decizia definitiva a instantei

Omul de afaceri Puiu Popoviciu a aflat, miercuri, hotararea definitiva in dosarul “Ferma Baneasa”.

Magistratii Inaltei Curti au decis condamnarea sa la 7 ani de inchisoare. Este vorba despre o hotarare definitiva.

In prima instanta, afaceristul primise o pedeapsa de noua ani de inchisoare cu executare, decisa de Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul in care DNA l-a acuzat de complicitate la abuz in serviciu si dare de mita.

sursa foto: stirileprotv.ro