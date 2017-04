Olguta Vasilescu arata cu degetul in directia ministrului Justitiei: are restante!

Situatie nemaiintalnita in actualul Cabinet. Unul dintre ministrii din Guvern, in speta cel al Muncii, arata cu degetul in directia unui coleg din echipa condusa de Grindeanu, considerand ca “are restante”.

Observatia Olgutei Vasilescu la adresa lui Tudorel Toader, minsitrul Justitiei, are in vedere acelasi aspecte asupra cauia si-a declarat nemultumirea, zilele trecute, insusi seful PSD. Si anume “intarzierea” in trimiterea catre Parlament a proiectelor de modificare a Codurilor, in raport cu deciziile Curtii Constitutionale.

S-a intamplat seara trecuta, al TVR, cand dupa ce a subliniat ce Toader a fost numit in fruntea Ministerului Justitiei de catre Sorin Grindeanu, si nu de catre seful PSD, Vasilescu a adaugat: “pana la aceasta ora trebuia sa avem in Parlamentul Romaniei in dezbatere mai multe legi privind Justitia si nu e vorba de niste modificari pe care am vrea noi sa le facem ca sa scape coruptii de inchisoare sau lucruri de genul asta – e vorba de modificari pe care le-a cerut CCR. Despre domnul Toader nu spun ca nu si-a facut treaba, ci ca are restante”.