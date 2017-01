OFICIAL. Dragnea a anuntat ministrii Guvernului Grindeanu

Sevil Shhaideh, Lia Olguta Vasilescu, Florin Iordache. Sunt doar cateva nume ce fusesera vehiculate inca de acum cateva zile si care se confirma ca urmeaza sa faca parte din viitoarea echipa a premierului desemnat Grindeanu, in care se vor regasi cate un vicepremier de la PSD – in persoana lui Shhaideh, si una de la ALDE, respectiv coresedintele Daniel Constantin, si 25 de ministri.

In urma cu foarte scurta vreme s-a anuntat, oficial, componenta viitorului Guvern. Adica propunerile de ministri, cu mentiunea ca aceste nominalizari vor trebui sa fie audiate in comisiile parlamentare de specialitate, inainte de a fi validate, pentru a putea depune juramantul in fata presedintelui Iohannis, la Cotroceni.

Lista a fost definitivata seara trecuta, alaturi de premierul desemnat, din cate a mentionat Liviu Dragnea, inainte ca seful PSD sa faca publice numele alese, cu execeptia ministerelor care vor fi conduse de reprezentanti ai ALDE, nominalizarile urmand sa fie facute din tabara condusa de Tariceanu si Constantin.

Astfel, pentru postura de vicepremier au fost propusi Sevil Shhaideh, in calitate de viitor ministru al Dezvoltarii, dar si un reprezentant al ALDE, respectiv viitorul ministru al Mediului, care revine ALDE. Tot din randul Aliantei va veni si noul sef al Ministerului de Externe, in timp ce la sefia Minsiterului de Interne urmeaza sa ajunga Dan Carmen Daniela, iar la Aparare pesedistul Gabriel Les. La Cultura a fost ales Ionut Vulpescu, fost detinator al acestui portofoliu in Cabinetul Ponta, la Agricultura social-democratul Petre Daea, iar la Educatie Pavel Nastase. La finante, este propus Viorel Stefan, la Justitie Florin Iordache, la Ape si Paduri Adriana Petcu, in timp ce la Ministerul Muncii urmeaza sa ajunga Lia Olguta Vasilescu. Totodata, pe lista Guvernului Grindeanu se regasesc Augustin Jianu- la Comunicatii, Florian Dorel Bodog, la Sanatate, Marius Alexandru Dunca, pentru Ministerul Sportului, in timp ce la Transporturi urmeaza sa se instaleze Razvan Alexandru Cuc. De asemenea, de pe lista viitorului Cabinet Grindeanu nu lipsesc Mircea Titus Dobre – Turism si Andreea Pastarnac – ministrul delegat pentru Romanii de Pretutindeni. Nominalizarile sunt completate de Mihaela Toader- ministru delegat pentru Fonduri Europene si de Ana Birchall, in calitate de ministru delegat pentru Afaceri Europene.

Inainte de a fi prezentate public, la Parlament, lista cu numele viitorilor ministri- atat de la PSD, cat si de la ALDE- a fost validata in cadrul sedintelor conducerii celor doua formatiuni care formeaza coalitia de guvernare, cu mentiunea ca intrunirea Comitetului Executiv al PSD-ului a inceput in jurul orei 14. De altfel, dupa ce s-a aflat ca seful statului a validat nominalizarea lui Sorin Grindeanu ca premier desemnat, in conditiile in care prima propunere a PSD-ALDE, in persoana lui Sevil Shhaideh, fusese respinsa, in spatiul public au aparut- pe surse- mai multe nume in dreptul conducerii viitoarelor ministere. DETALII AICI.

sursa foto: antena3.ro