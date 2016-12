Oamenii legii inca nu au dat de Ghita

Politistii inca incearca sa dea de urma omului de afaceri, pana de curand deputat, despre care se stie ca nu s-a prezentat la DNA Ploiesti, desi ar fi fost citat in dosarul in care este cercetat sub control judiciar.

Despre actiunea menita sa duca la localizarea lui Sebastian Ghita s-a aflat inca de miercuri in jurul amiezii, cand s-a decis emiterea unui mandat de aducere, avand in vedere faptul ca afaceristul nu s-ar fi prezentat la intalnirea cu procurorii la ora la care procurorii ar fi dorit sa il audieze. Intre timp, Ghita a fost cautat la domiciliu si la alte adrese “cunoscute ca fiind frecventate de persoana in cauza”, din cate a mentionat, joi, purtatorul de civant al IPJ Prahova, intr-o interventie telefonica la Digi24.

Ar mai fi de mentionat faptul ca toate concluziile actiunilor de cautare a acestuia, intreprinse pana acum, au ajuns la anchetatorii DNA Ploiesti, dar si ca operatiunea menita sa dea de urma fostului ales al neamului e in plina desfasurare. “Cercetarile continua si azi (joi-n.r) politistii extinzand cautarile. Vorbim de un mandat de aducere emis de un procuror, fiind un act procedural care nu face obiectul activitatii de dare in urmarire a persoanei in cauza”, a subliniat Marian Popescu, reprezentantul IPJ Prahova adaugand ca nu stie daca se verifica si informatii cum ca fostul deputat ar fi parasit Romania. Totul, in conditiile in care, in ultimele ore, in presa au aparut speculatii cum ca Ghita s-ar afla in Turcia.