O noua condamnare definitiva pentru fostul primar Gheorghe Stefan

Aflat deja in spatele gratiilor, dupa ce si-a aflat sentinta in dosaurl “Microsoft”, fostul edil din Piatra Neamt, totodata fost numar doi in cadrul PDL-ului, a mai primit o condamnare definitiva.

De altfel, aceasta noua sentinta, pronuntata de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti, are legatura cu PDL-ul, mai exact cu aspecte ce tin de finantarea formatiunii politice, anchetate de catre procurorii anticoruptie.

Gheorghe Stefan a aflat, asadar, ca judecatorii de la CAB au mentinut decizia Tribunalului Bucuresti, pronuntata in ianuarie, cea de trei ani de detentie, pentru acuzatia de trafic de influenta, in cazul careia, de altfel, Stefan a si incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii.

Va amintim ca fostul primar este privat de libertate inca din toamna anului trecut.