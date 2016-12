Surpriza. Numele premierului propus de PSD, anuntat de Dragnea: Sevil Shhaideh

In urma cu doar cateva momente, la iesirea de la discutiile cu seful statului, Liviu Dragnea a anuntat numele premierului pe care PSD-ul il propune pentru a conduce viitorul Guvern, in persoana lui Sevil Shhaideh, al carei nume este cunoscut opiniei publice ca fost ministru al dezvoltarii si, totodata, fost secretar de stat in acest minister pe care, la un moment dat, l-a condus si actualul sef al social-democratilor.

“Asa cum stiti, PSD-ul a castigat alegerile si, conform cutumelor (…), eu aveam dreptul legitim sa solicit pentru mine functia de prim-ministru in Guvernul Romaniei”, a anuntat Dragnea, la iesirea de la consultari.

Inainte sa anunte numele propunerii de premier, seful PSD a explicat de ce a renuntat la ideea de a fi prim-ministru, “deocamdata” – din cate a tinut sa sublinieze: “In acelasi timp, am tinut cont de doua lucruri- de afirmatiile repetate ale presedintelui Romaniei si, in plan principal, de legile Romaniei”. “Nu vreau ca un mandat pe care l-as fi putut cere eu sa fie prin fortarea legii in vigoare”, a subliniat Dragnea.

Cat despre criteriile dupa care a fost aleasa fosta reprezentanta a Guvernului drept propunere de sefa la Palatul Victoria, liderul PSD a enumerat urmatoarele aspecte: “a tinut cont de dorinta de a face o propunere de prim-ministru care sa-mi dea garantia ca indeplineste cateva conditii” si anume “ca este un om care munceste, care stie, care are determinare, capacitate de munca si de intelegere, un om in care sa am incredere totala”.

Inainte de a mentiona ca asteapta decizia presedintelui, in sensul decizia privind desemnarea premierului, Liviu Dragnea a amintit ca spera sa acest aspect sa fie parcurs cat mai curand, pentru ca si-ar dori sa fie votat, cat mai rapid, bugetul pe anul viitor. “Am venit cu o solutie care sper sa fie acceptata (…) astfel incat pana la 15 ianuarie, cel tarziu, sa adoptam bugetul”, a subliniat seful PSD.

