Numele lui Dragnea si Grindeanu, pe lista invitatilor la ceremonialul de investire a lui Trump

Al treilea si, respectiv, al patrulea om in stat sunt destinatarii unor invitatii la ceremonialul in urma caruia Donald Trump va prelua oficial prerogativele de presedinte al SUA, mai exact la festivitatea in urma careia liderul ales va deveni cel de-al 45-lea lider al Statelor Unite.

Asadar, atat lui Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor si de lider al PSD, cat si premierul social-democrat Sorin Grindeanu le-au fost adresate – din cate anunta Digi 24- invitatii pentru a participa, la Washington, la ceremonia de vineri, cand Trump va depune juramantul de investire in functia castigata in cadrul alegerilor din noiembrie anul trecut.

Totodata, Grindeanu si numarul 1 in cadrul PSD ar urma sa participe si la un eveniment formal la care va fi prezent si presedintele ales al SUA, este vorba despre o cina ce urmeaza sa aiba loc cu o zi inainte de ceremonia de investire. Insa acestea nu sunt singurele evenimente la care ar urma sa fie prezenti cei doi oficiali autohtoni, in a doua parte a saptamanii in curs.