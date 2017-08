Nicusor Dan se gandeste sa candideze din nou la Primarie

Fostul lider al USR-ului, actualmente deputat, are in gand sa se inscrie din nou in lupta pentru fotoliul de primar general al Capitalei, la viitoarele alegeri, cele de peste trei ani.

Cel putin asta a declarat, seara trecuta, la Realitatea TV. Inca nu e clar daca Dan va candida ca independent sau sustinut de un partid. “Nu as vrea sa nu castig Primaria Bucurestiului in 2020 pentru ca nu ma vor vota unii sau altii”, a declarat Dan, citat de realitatea.net, in contextul unei discutii despre parteneriatul civil.