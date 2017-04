Nemultumirea premierului: Este o dezorganizare totala

Pe langa alte aspecte pe care le-a adus in discutie in cadrul unei intrevederi avute cu alesii locali din Braila, zona in care s-a aflat, vineri, pentru o intalnire de lucru, premierul Grindeanu a facut referire la podul peste Dunare, de la Braila spre Tulcea, dar si la sistemul de achizitii publice.

Sistem de care a rezultat cat se poate de clar ca nu e catusi de putin multumit, dand de inteles ca are de gand sa il dezteleneasca. “Este o dezorganizare totala, este inadmisibil ca intreg sistemul, intreaga administratie, fie ca vorbim de administratie locala, fie ca vorbim de o administratie centrala, sa mearga intr-un mecanism extrem de greoi, cum este cel legat de achizitiile publice din acest moment. Si lucrurile acestea trebuie urgent si o sa le rezolvam urgent”, a subliniat primul-ministru.