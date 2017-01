Motivul pentru care a trimis Firea corpul de control la RATB

Daca despre intersectiile principale a anuntat – in cursul diminetii- ca situatia e normala, avand in vedere conditiile meteo, nu la fel de multumita a fost primarul Firea cand a fost vorba despre modul in care s-a facut deszapezirea, la nivel de sectoare ale Capitalei.

Cel putin asta a sustinut in fata presei edilul Capitalei, vineri dimineata, cand a anuntat ca a insistat ca sa se curete de zapada si strazile adiacente, nu doar cele mari, dar si sa se aiba in vedere facilitarea accesului in crese si gradinite, dar si in unitatile medicale. Mai mult, primarul a adus in discutie nevoia ca zapada sa fie indepartata si de pe trotuare, dar si din zona statiilor in care opresc mijloacele de transport in comun. In acest sens, Firea a anuntat ca a trimis Corpul de Control la Regia de Transport. ”Nu am fost multumita de cum au respectat reprezentantii RATB dispozitiile mele, astfel ca am trimis Corpul de Control al Primarului General intr-o misiune ad-hoc, pentru a vedea de ce care a fost motivul pentru care ceea ce am decis ieri (joi -n.r) nu s-a respectat”, a anuntat edilul, care a explicat si care a fost motivul deciziei sale: ”am dispus sa fie chemati angajati de acasa, daca se afla prea multi in concediu, am dispus scoaterea in trafic a mai multor masini, iar reprezentantii RATB au suplimentat doar cu 11 numarul autovehiculelor”.

Cum vestile despre vreme nu sunt mai bune nici cand vine vorba de zilele urmatoare, Gabriela Firea a anuntat inca de pe acum ca, avand in vedere ca ninsorile nu se vor opri, interventia de deszapezire va fi una continua, astfel incat circulatia in Bucuresti sa nu se blocheze.