Modificare esentiala a Regulamentului Legislativului, cand vine vorba de comisiile parlamentare de ancheta

Chiar daca nu s-au mai parcurs pasii necesari infiintarii comisiei parlamentare de ancheta in privinta prezidentialelor din 2009, cum se anuntase deunazi, in cursul zilei de marti parlamentarii au adoptat o modificare la Regulamentul activitatilor comune ale celor doua Camere ale Legislativului, si anume la cel referitor la comisiile de ancheta.

In acest sens, s-au pronuntat, favorabil, 198 de alesi ai neamului, in timp ce 119 au votat impotriva.

Astfel ca, mai nou, se prevede ca o comisie parlamentara de ancheta poate cita “orice persoana care lucreaza in cadrul Guvernului sau in cadrul celorlalte organe ale administratiei publice si care poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii comisiei”.

Se primesc si raspunsuri in scris, prin posta

Totodata, se mentioneaza ce anume risca toti cei care nu au un temei pentru a nu fi de acord sa se prezinte in fata forului parlamentar de ancheta. In speta, se precizeaza ca “in cazul refuzului nemotivat de a raspunde solicitarilor comisiei de ancheta, aceasta poate propune sesizarea conducatorului autoritatii sau institutiei unde isi desfasoara activitatea persoana citata, in vederea aplicarii in mod corespunzator a prevederilor regulamentelor de organizare si functionare a institutiei respective sau poate propune sesizarea organelor de urmarire penala pentru infractiunea prevazuta de articolul 267 din Legea 286/2009 privind Codul penal cu modificarile si completarile ulterioare, mai prevede proiectul de hotarare de modificare a Regulamentului”.

Nu in ultimul rand, se precizeaza negru pe alb ca aceste comisii parlamentare de ancheta “pot invita orice alta persoana care poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii comisiei si care accepta sa fie audiata”, dar si ca nu e neaparata nevoie ca persoanele citate sa se deplaseze in fata reprezentantilor acestor comisii, si ca pot trimite informatiile cerute si in scris, prin posta.

Modificarea in cauza i-a facut pe multi sa creada ca si sefa DNA-ului ar putea ajunge sa dea explicatii la Parlament, in fata reprezentantilor Comisiei de ancheta constitutita in legatura cu scrutinul prezidential din urma cu 8 ani. Pana la momentul de fata, procurorul-sef al institutiei mentionate nu a facut nicio precizare pe aceasta tema.