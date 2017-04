MJ confirma ca a primit de la instante documentele in cazul lui Sebastian Ghita

La cateva zile de cand fostul deputat a ajuns in atentia autoritatilor sarbe, dupa ce s-a aflat ca a fost prins in Belgrad cu acte false, oficialii Ministerului Justitiei au anuntat ca au primit inscrisurile de la instante, despre care ministrul anunta, recent, ca sunt asteptate pentru a se putea demara procedurile de extradere in cazul lui Ghita.

Concret, MJ anunta, vineri, intr-un comunicat, “pana la data de 21 aprilie 2017 Ministerul Justitiei a primit documentele transmise de catre instantele emitente ale mandatelor de arestare preventiva” si ca respectivele inscrisuri “sunt in curs de analiza la nivelul directiei de specialitate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, urmand a fi definitivata cererea de extradare”.

Nu in ultimul rand, oficialii din Ministerul condus de Tudorel Toader precizeaza ca autoritatile au cerut, printre altele, traducerea documentelor in limba sarba. Din cate reiese din precizarile aceleiasi surse, procedura ar urma sa se incadreze in limita a 18 zile de la retinerea fostului ales al neamului. “Cu respectarea termenelor legale, dupa finalizarea traducerilor care insumeaza un numar considerabil de pagini, cererea de extradare si documentele insotitoare vor fi transmise autoritatilor competente din Republica Serbia”, se mai mentioneaza in precizarile de la MJ.

Va amintim ca Ghita a fost localizat, la primele ore ale zilei de 14 aprilie, in capitala sarba, unde se afla alaturi de fratele sau.