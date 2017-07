Mircea Basescu ar putea afla saptamana viitoare daca isi redobandeste libertatea

Dupa un an de cand se afla in regim privativ de libertate, rastimp in care a formulate alte doua cereri de eliberare conditionata, fratele fostului presedinte face o noua incercare de a reveni in mijlocul celor dragi.

Mircea Basescu a formulat o a treia cerere de liberare conditionata, care, conform Antena 3, ar urma sa fie judecata pe 12 iulie, la Judecatoria Medgidia. Ceea ce inseamna ca, practic, miercuri fratele fostului sef al statului, Traian Basescu, ar putea afla o prima decizie in privita noii solicitari adresate instantei.

Va amintim ca in iunie 2016, Mircea Basescu primea o pedeapsa definitiva, de patru ani de detentie, decisa de Curtea de Apel Constanta, in dosarul in care e acuzat de trafic de influenta.