Ministrul Sanatatii, asteptat de premier cu raportul pe vaccinuri

Seful Guvernului a dat de inteles, marti, ca asteapta ca in cursul zilei sa afle de la Florian Bodog cum e cu situatia vaccinurilor.

Mihai Tudose ii ceruse inca de zilele trecute responsabilului guvernamental pe domeniul Sanatatii o analiza pe acest subiect, in plina epidemie de rujeola. Concret, premierul vrea sa afle de la seful MS care e situatia cu aprovizionarea si distributia acestor vaccinuri in Capitala si in tara.

Ramane de vazut care vor fi concluziile discutiilor dintre premierul Tudose si ministrul Bodog, avand in vedere faptul ca seful Guvernului a anuntat ca va face publice elementele din raportul in cauza.