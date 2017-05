Ministrul Muncii justifica plafonarea: Nu e normal sa platesti 16%, si dupa sa iei 85%. Vom opri o industrie

In conditiile in care s-a aflat deja ca oficialii pregatesc o schimbare la nivelul indemnizatiilor de crestere a copilului, in sensul unei plafonari la nivelul a 10.000 de lei, ministrul Muncii a considerat ca se impun a fi cunoscute unele aspecte care au dus la aceasta intitiativa.

“Am observat ca este o practica. Femei care raman insarcinate isi trec foarte multe venituri. (…) Am ajuns in situatia in care pentru un singur copil, lunar, se plateste o indemnizatie de 35.000 de euro, cam un apartament lunar (…) ceea ce nu este normal”, a sustinut Olguta Vasilescu, inainte de a da cateva exemple din state europene precum Belgia sau Suedia, cu indemnizatii de 771 euro/luna, respectiv de 326 euro/luna. “In Romania acum este 85% din veniturile nete realizate timp de 12 luni (…) si s-a ajuns in situatia in care se platesc zeci de mii de euro pentru o singura mamica si pentru un singur copil, ceea ce inseamna ca va trebui sa plafonam”, a tinut sa sublinieze oficialul guvernamental.

Mai mult, Vasilescu considera ca “nu e normal sa platesti 16% la statul roman si dupa sa iei 85%” si ca plafonarea nu ar urma sa efecteze o categorie foarte mare de contribuabili. “Se transforma in industrie. (…) Este vorba de aproximativ 600 de persoane care au acum in plata sume peste 40.000 de lei si mi se pare ca este deja prea mult si este, de fapt, o inselatorie a statului roman. (…) Cu aceasta plafonare nu vom afecta foarte multe persoane, dar in mod clar cei care au bulversat sistemul (…) vor trebui sa se limiteze (…) vom opri o industrie”, a concluzionat Vasilescu.

foto: Facebook