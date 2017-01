Ministrul Justitiei, despre sesizarea CCR-ului: Gestul Avocatului Poporului, normal

La o zi de cand Madalina Puscalau iesea in fata presei si facea referiri la demersul Avocatului Poporului de a sesiza CCR-ul in privinta prevederilor legii care impiedica persoanele cu condamnari penale – fie ele si cu suspendare- sa aiba functii in Executiv, noul ministru al Justitiei a comentat ”agitatia” generata de demersul lui Ciorbea.

“Gestul Avocatului Poporului mi se pare un gest normal pentru ca, din cate stiu eu, daca Avocatul Poporului, in legea care il vizeaza, constata ca exista incalcari este obligat sa sesizare Curtea Constitutionala”, a explicat Iordache, vienri dimienata, citat de antena3.ro.

Cu referire la punctul de vedere exprimat de purtatorul de cuvant al Cotrocenilor, noul sef de la Ministerul Justitiei nu a facut un secret din faptul ca a remarcat tonul folosit, insa a insistat asupra faptului ca institutia Avocatului poporului avea dreptul de a se adresa Curtii Constitutionale, dar si ca decizia CCR-ului trebuie respectata. “In acelasi timp, am vazut si eu purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale foarte agitat. Nu cred ca are de ce sa fie agitata, atata timp cat daca Avocatul Poporului constata ca o lege este neconstitutionala este un drept normal si legal”, a lamurit noul sef a MJ, social-democratul Iordache, inainte de a intra la sedinta in cadrul careia se alege noua conducere a Consiliului Superior al Magistraturii.

Va reamintim faptul ca in cursul zilei de joi, Ciorbea a sesizat CCR, invocand exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor. Din cate a transmis institutia, intr-un comunicat, se considera ca “prevederile art. 2 din Legea nr. 90/2001 incalca principiul echilibrului puterilor in stat, nu intrunesc cerintele constitutionale de previzibilitate si proportionalitate a legii si nu permit recunoasterea dreptului la diferenta pentru ocuparea, in conditii de egalitate si fara restrictii nerezonabile, a unei functii ce implica exercitiul autoritatii de stat”.

foto: Facebook/Florin Iordache