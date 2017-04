Ministrul Justitiei, despre procedura extradarii lui Ghita: ce se asteapta de la instanta

Tudorel Toader, seful de la Ministerul Justitiei, a oferit lamuriri in privinta procedurii de extradare a fostului parlamentar Sebastian Ghita.

Concret, a explicat ca trebuie asteptate deciziile definitive de la instanta, in cazul mandatelor de arestare formulate pe numele lui Ghita. “Potrivit legii (…), instantele din Romania – emitente ale mandatelor de arestare – trebuie sa verifice in procedura de urgenta indeplinirea conditiilor legale pentru a solicita extradarea”, a punctat ministrul Justitiei, in urma cu scurta vreme.

O data ce vor fi formulate aceste incheieri de la instanta, se va da startul procedurii de extradare in cazul lui Sebastian Ghita, documentatia prevazita de extradare fiind deja pregatita. “In momentul in care primim de la instantele de judecata respectivele incheieri, declansam procedurile de extradare, adica cererea (…) imediat, in minutul urmator, dam drumul la procedura”, a declarat Toader.

Totodata, oficialul guvernamental a anuntat ca spera “sa nu existe contestatii, sa primim de indata decizia, sa dam drumul la procedura”.

Fostul deputat Ghita se afla la momentul de fata in arest, in Belgrad.